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Мінрегіонбуд подумає про туалети в метро

Минулого року була зареєстрована петиція до Київради щодо облаштування мережі громадських вбиралень у столиці
Мінрегіонбуд має намір розглянути можливість включити до оновлених Державних будівельних норм проектування туалетів на станціях метрополітену.
Мінрегіонбуд подумає про туалети в метро Фото: wikipedia.org

Про це повідомив у Facebook заступник міністра Лев Парцхаладзе. За його словами, ключовими критеріями для ухвалення рішення будуть "необхідність, безпека і співвідношення щодо вартості".

"Можливо, на самих перонах станцій робити це буде складно технічно. Альтернативні варіанти – проектувати громадські вбиральні при вході у метро або в підземних переходах. Це буде зручно для людей. У багатьох країнах Європи саме так і зроблено, наприклад, у підземках Лондона, Парижа чи Рима працюють такі туалети", – зауважує він.

Нагадаємо, що минулого року була зареєстрована петиція до Київради щодо облаштування мережі громадських вбиралень у столиці. Чиновники тоді відповіли, що вирішувати проблему із браком туалетів планують через чинний наразі відритий доступ до вбиралень у закладах громадського харчування, а також встановлення кабінок модульного типу.

Як раніше пояснювала у коментарі українському виданню The Village речниця Київського метрополітену Наталка Макогон, громадські туалети не спроектовані у метро через маленьку тривалість поїздок, і для того, щоб їх там встановити, потрібно буде повністю перебудовувати станції.

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09 07 2018 18:16
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