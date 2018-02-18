Мінськ залишиться майданчиком для перемовин, – Лукашенко

Водночас президент Білорусі зазначає: "Ми свою роль уже зіграли. Хоч якими були б мінські угоди, війну зупинили"

Президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що Мінськ залишиться переговорним майданчиком по врегулюванню конфлікту в Україні.

"Цю тему в засобах масової інформації розгорнули, до скандалу дійшло. Я знаю, що нікуди цей майданчик не дінеться. Невже європейські проблеми хтось поїде в Азію вирішувати?" – сказав Лукашенко журналістам сьогодні, 18 лютого.

Він зазначив, що такої самої думки дотримуються і в Німеччині.

"Ми ж не ведемо перемовини, а забезпечуємо, як мене попросили Путін, Порошенко, Меркель з Олландом. Ми довго думали, треба нам це чи не треба", – розповів глава держави.

За його словами, білоруська сторона погодилася на цю місію, оскільки сама зацікавлена в якнайшвидшому розв'язанні конфлікту.

"Якщо знайшли кращий майданчик – та господь із ними! Ми свою роль уже, відверто кажучи, зіграли. Хоч якими були б мінські угоди, війну зупинили", – сказав Лукашенко, зауваживши, що люди в зоні конфлікту гинуть досі, але після того, як стартували переговори в білоруській столиці, вже не в таких масштабах, як було відразу.

Президент наголосив, що якщо будуть досягнуті домовленості про перенесення перемовин до інших столиць, білоруська сторона не буде цьому опиратися.

"Ми особливо не переживаємо за те, що пішли ці розмови. Це для мене не новина. Хтось хоче Нобелівську премію миру отримати, хтось ще чогось хоче. Але хотіти не шкідливо, треба розумні пропозиції вносити, щоб весь світ не сміявся", – додав глава держави.

При цьому Олександр Лукашенко впевнений, що питання про перенесення переговорів по Україні не обговорювалося на зустрічі президентів США і Казахстану, як про це пишуть ЗМІ.

"Я не те, що не вірю, я знаю, що це питання Трамп не здіймав. У когось чешуться руки обговорити це питання і здатися миротворцем. Тому ніяких там обговорень не було, зустріч була коротка, не до цього було. Ви знаєте її результати: нібито кредити на $7,5 млрд підписані, знаєте, по яких напрямках – вуглеводні та інші ресурси. Це було головне. Тому треба заспокоїтися і закрити цю тему", – підсумував президент Білорусі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко вже заявляв, що реальної альтернативи переговорам у Мінську для врегулювання ситуації на Донбасі не існує.

У січні президент США Дональд Трамп запропонував перенести з Мінська в інше місце переговори по Донбасу.