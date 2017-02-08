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Молдова оголосила віце-прем'єра Росії Рогозіна персоною нон-грата

Йому заборонили перетинати кордон Молдови
Молдова оголосила віце-прем'єра Російської Федерації Дмитра Рогозіна персоною нон-грата і заборонила йому перетинати кордон цієї держави.
Молдова оголосила віце-прем Фото:pravda.com.ua

"Пропоную зробити віце-прем'єра Росії Дмитра Рогозіна персоною нон-грата в Молдавії і заборонити йому перетинати територію нашої країни", — сказав на засіданні кабінету міністрів голова МЗС Молдови Андрій Галбур, повідомляють "РИА новости".

Більшість членів кабміну підтримали його пропозицію.

Рогозіну заборонили в'їзд до Молдови та транзит через її територію, повідомляється з посиланням на прес-службу міністерства закордонних справ та європейської інтеграції республіки.

Наголошується, що раніше Рогозін звинуватив лідера правлячої партії Молдови Володимира Плахотнюка в зриві свого візиту в Кишинів і Тирасполь.

"Метою його було зіштовхнути нас з Румунією, тому робили, як це зазвичай роблять ділки — чужими руками", — цитують Рогозіна.

Він підкреслив, що, зірвавши його переговори з президентом Ігорем Додоном, Кишинів втратив сотні мільйонів доларів.

Як повідомлялося раніше, румунська влада 28 липня під приводом перебування на борту "санкційної персони" не дала перетнути повітряний простір країни літаку S7, яким з Москви до Кишинева летіли 165 пасажирів. Літак, на якому російська делегація на чолі з Рогозіним прямувала до Молдови, був змушений піти на запасний аеродром до Мінську.

Сам Рогозін заявив, що маршрут його перельоту було повністю погоджено з владою Молдавії, тож назвав ситуацію "дикою і провокативною".

Як повідомляв iPress.ua, 5 липня в аеропорту столиці Молдови Кишинева провели акцію протесту проти приїзду віце-прем'єра РФ Дмитра Рогозіна.

Нагадаємо, що в лютому цього року російського віце-прем'єра Рогозіна не впустили до Чорногорії через санкційний список ЄС.
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