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Москаль знову відмовився вибачатися перед Супрун

"Медична реформа від Супрун до с...ки"
Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль знову відмовився вибачитися за різке висловлювання на адресу в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун і додав, що у цій ситуації просити вибачення тут має не він.
Москаль знову відмовився вибачатися перед Супрун Геннадій Москаль. Фото: bykvu.com

"Я не вибачуся. Першою має вона вибачитися. Вона сказала, що ми контрабандисти, що ми незаконно завезли (вакцину від кору з Угорщини, - ред.), що лікарі відмовляються використовувати. Кожен тиждень дається у МОЗ "листочок" – наявність вакцин і скільки в залишку. Якщо МОЗ нам нічого не давало, то було видно, що на момент її заяви з 8 тис. доз у залишку залишалося всього 300 доз. Ну так вибачте, куди ділися інші?

Ця медична реформа, як у нас у горах кажуть гуцули, що губна помада до губ, а медична реформа від Супрун до с...ки. Так народ каже. Де вона була? Покажіть, у якому селі? Чому я маю перед нею вибачатися? Розумні люди з розумною психікою дурниць ніколи не говорять", - заявив Москаль в ефірі телеканалу "112 Україна".

Як відомо, 22 лютого на засіданні Закарпатської облради Москаль заявив"На митниці все розмитнено ... це що за єб...нута, вибачте мене?! Може, ще якийсь лікар визначить їй діагноз? Ну скільки ми можемо терпіти дебілів в уряді?!".

На персональному сайті Москаль написав, що йому хочеться спеціально для Супрун "замовити вакцину від дрімучої некомпетентності, непрофесіоналізму і неадекватності, прищепити її, а потім відправити підводним човном реформувати медицину в Америці".

Прем'єр Володимир Гройсман зателефонував голові Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадію Москалю і зажадав вибачень за лайку на адресу виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.
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28 02 2018 20:57
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