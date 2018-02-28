Москаль знову відмовився вибачатися перед Супрун

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль знову відмовився вибачитися за різке висловлювання на адресу в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун і додав, що у цій ситуації просити вибачення тут має не він.

"Я не вибачуся. Першою має вона вибачитися. Вона сказала, що ми контрабандисти, що ми незаконно завезли (вакцину від кору з Угорщини, - ред.), що лікарі відмовляються використовувати. Кожен тиждень дається у МОЗ "листочок" – наявність вакцин і скільки в залишку. Якщо МОЗ нам нічого не давало, то було видно, що на момент її заяви з 8 тис. доз у залишку залишалося всього 300 доз. Ну так вибачте, куди ділися інші?

Ця медична реформа, як у нас у горах кажуть гуцули, що губна помада до губ, а медична реформа від Супрун до с...ки. Так народ каже. Де вона була? Покажіть, у якому селі? Чому я маю перед нею вибачатися? Розумні люди з розумною психікою дурниць ніколи не говорять", - заявив Москаль в ефірі телеканалу "112 Україна".

Як відомо, 22 лютого на засіданні Закарпатської облради Москаль заявив: "На митниці все розмитнено ... це що за єб...нута, вибачте мене?! Може, ще якийсь лікар визначить їй діагноз? Ну скільки ми можемо терпіти дебілів в уряді?!".

На персональному сайті Москаль написав, що йому хочеться спеціально для Супрун "замовити вакцину від дрімучої некомпетентності, непрофесіоналізму і неадекватності, прищепити її, а потім відправити підводним човном реформувати медицину в Америці".