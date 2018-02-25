Ми виконуємо всі обіцянки, – Гройсман
Гройсман наголосив, що перед виборами "цинічні політики-популісти" можуть обіцяти що завгодно, проте виконувати цього вони не збираються.
"Ці люди навіть не популісти, вони – фокусники, які вигадують нові та нові трюки, щоб задурити голови українцям. З ними важко боротися, адже слова можуть бути безкінечно красивими, коли не збираєшся їх дотримуватись", – зазначив прем'єр.
Очільник уряду додав, що влада натомість свої обіцянки виконує.
"Все, що ми обіцяємо – виконуємо. Все, що говорять і обіцяють популісти, вони не збираються робити", – підсумував Гройсман.
Нагадаємо, 20 лютого прем'єр-міністр заявив, що за чотири роки не вдалося зробити все заплановане, аби значно поліпшити стан країни та якість життя населення.
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