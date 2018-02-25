Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ми виконуємо всі обіцянки, – Гройсман

Натомість, за словами прем'єра, "цинічні політики-популісти" не виконують те, що обіцяють
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що український уряд виконує всі свої обіцянки.
Ми виконуємо всі обіцянки, – Гройсман Фото: unian.ua

Гройсман наголосив, що перед виборами "цинічні політики-популісти" можуть обіцяти що завгодно, проте виконувати цього вони не збираються.

"Ці люди навіть не популісти, вони – фокусники, які вигадують нові та нові трюки, щоб задурити голови українцям. З ними важко боротися, адже слова можуть бути безкінечно красивими, коли не збираєшся їх дотримуватись", – зазначив прем'єр.

Очільник уряду додав, що влада натомість свої обіцянки виконує.

"Все, що ми обіцяємо – виконуємо. Все, що говорять і обіцяють популісти, вони не збираються робити", – підсумував Гройсман.

Нагадаємо, 20 лютого прем'єр-міністр заявив, що за чотири роки не вдалося зробити все заплановане, аби значно поліпшити стан країни та якість життя населення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 02 2018 21:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.