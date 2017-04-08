МЗС надіслало Росії ноту протесту за візит Медведєва до Криму

Українська сторона вважає згаданий візит та інші т.зв. "поїздки" російських посадовців до тимчасово окупованих АР Крим та міста Севастополь грубим порушенням державного суверенітету

Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест у зв’язку з черговим неузгодженим з Україною візитом російської делегації на чолі з прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим до тимчасово окупованого Росією Криму, що відбувся 4 серпня.

Про це йдеться у заяві відомства, оприлюдненій у п'ятницю ввечері.

"МЗСУ неодноразово наголошувало на неприпустимості неузгоджених з Україною перебувань російських посадових осіб на суверенній території нашої держави у її міжнародно визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим та Севастополь", - наголосили українські дипломати.

Українська сторона вважає згаданий візит та інші т.зв. "поїздки" російських посадовців до тимчасово окупованих АР Крим та міста Севастополь грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права, а також зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія.

МЗС України заявляє, що вся відповідальність за ці та інші порушення покладається на Російську Федерацію як державу-окупанта відповідно до норм міжнародного права, її посадових осіб, а також незаконні т.зв. "органи кримської влади" та їх представників, які ухвалюють незаконні рішення та вчиняють протиправні дії.

Російському зовнішньополітичному відомству надіслано відповідну ноту протесту.