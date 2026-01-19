Трамп вкотре заговорив про "російську загрозу" в Гренландії

Трамп наголосив, що настав час змінити ситуацію і російську загрозу буде усунено.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландія має позбутися загрози з боку російської федерації, про яку НАТО, за його словами, попереджає Данію вже близько 20 років.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"НАТО вже 20 років каже Данії, що вона має позбутися російської загрози в Гренландії. На жаль, Данія нічого не змогла з цим зробити", — зазначив Трамп, наголосивши, що настав час змінити ситуацію і російську загрозу буде усунено.

На тлі загострення риторики президента США щодо Гренландії та його протиставлення Сполучених Штатів європейським союзникам, низка країн НАТО виступила зі спільною заявою на підтримку Данії та суверенітету острова. Документ 18 січня опублікували уряди Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Великої Британії.

У заяві наголошується, що країни Альянсу прагнуть зміцнювати безпеку в Арктиці як спільний трансатлантичний інтерес. Зокрема, йдеться про заздалегідь узгоджені данські навчання Arctic Endurance, які проводяться спільно з союзниками та не становлять загрози для жодної держави.

"Ми повністю солідарні з Королівством Данія та народом Гренландії. Ми готові до діалогу, заснованого на принципах суверенітету та територіальної цілісності, яких твердо дотримуємося", — зазначається в документі.

Країни також застерегли, що погрози запровадження мит підривають трансатлантичні відносини та можуть призвести до небезпечної ескалації. Водночас вони підкреслили неприпустимість будь-яких зазіхань на суверенітет.

"Ми й надалі будемо єдині та скоординовані у нашій реакції. Ми прагнемо захищати наш суверенітет", — йдеться у спільній заяві.

Попри небажання вступати у пряме протистояння з провідним членом НАТО, європейські держави змушені об’єднувати зусилля для протидії, на їхню думку, неправомірним вимогам президента США.

Раніше Дональд Трамп заявив про можливе запровадження мит проти союзників США через їхню позицію щодо Гренландії — самоврядного острова у складі Данії. За його словами, країни, які чинитимуть опір спробам Вашингтона встановити контроль над островом, можуть зіткнутися з торговельними обмеженнями.

Трамп також наголошував, що Гренландія є критично важливою для національної безпеки США.