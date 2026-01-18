Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп випадково підриває економіку росії

18 січня 2026, 19:57
Трамп випадково підриває економіку росії
Одна з причин, що дешева нафта шкодить путіну.

Попри відому симпатію Дональда Трампа до Росії, його прагнення знизити світові ціни на нафту створює кремлю серйозні проблеми. Російська економіка зазнає найбільшого тиску за останні чотири роки. 

Про це йдеться в матеріалі газети The Times.

Попри очевидну прихильність Дональда Трампа до росії і Володимира путіна, його одержимість ідеєю дешевої нафти грає на шкоду кремлю.

Автор публікації зазначає, що фінансування російської війни проти України значною мірою залежить від нафтогазових доходів. Нещодавнє падіння цих доходів пов’язане не лише із санкціями, які часто критикують за неефективність, а й із загальним зниженням світових цін на вуглеводні і саме те, чого прагне Трамп.

"Найбільшою загрозою для внутрішньої популярності Трампа є зростання вартості життя. Зниження цін на заправках — ключове рішення для Білого дому у цій політичній проблемі", - зазначає видання.

Як приклад, минулого тижня Трамп провів нараду з керівниками великих нафтових компаній США та Європи, на якій домагався інвестування десятків мільярдів доларів у розширення нафтовидобутку у Венесуелі. Це не лише знижує світові ціни на нафту, але й суттєво шкодить економіці рф, яка й без того потерпає від війни та фінансових перекосів.

Економічний аналітик Крейг Кеннеді заявив, що нафтогазовий сектор росії переживає найгіршу кризу з 1990-х років, а проблеми в банківській системі створюють високий ризик дефолту. The Times нагадує, що поєднання високих цін на продукти та банківської кризи у минулому провокувало масові протести, зокрема в Ірані.

Видання також нагадує, що різке падіння світових цін на нафту стало однією з причин економічного краху СРСР, про що писав колишній прем’єр росії Єгор Гайдар у книзі "Крах імперії".

The Times підкреслює, що Трамп діє з власних внутрішньополітичних мотивів, а не для того, щоб змусити путіна припинити війну проти України. Тим не менш, його дії мимоволі посилюють економічний тиск на кремль і ускладнюють фінансування агресії.

 
РосіяДональд Трамп

Останні матеріали

План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Політика
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 січня 2026, 20:33
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється