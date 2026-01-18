Одна з причин, що дешева нафта шкодить путіну.

Попри відому симпатію Дональда Трампа до Росії, його прагнення знизити світові ціни на нафту створює кремлю серйозні проблеми. Російська економіка зазнає найбільшого тиску за останні чотири роки.

Про це йдеться в матеріалі газети The Times.

Попри очевидну прихильність Дональда Трампа до росії і Володимира путіна, його одержимість ідеєю дешевої нафти грає на шкоду кремлю.

Автор публікації зазначає, що фінансування російської війни проти України значною мірою залежить від нафтогазових доходів. Нещодавнє падіння цих доходів пов’язане не лише із санкціями, які часто критикують за неефективність, а й із загальним зниженням світових цін на вуглеводні і саме те, чого прагне Трамп.

"Найбільшою загрозою для внутрішньої популярності Трампа є зростання вартості життя. Зниження цін на заправках — ключове рішення для Білого дому у цій політичній проблемі", - зазначає видання.

Як приклад, минулого тижня Трамп провів нараду з керівниками великих нафтових компаній США та Європи, на якій домагався інвестування десятків мільярдів доларів у розширення нафтовидобутку у Венесуелі. Це не лише знижує світові ціни на нафту, але й суттєво шкодить економіці рф, яка й без того потерпає від війни та фінансових перекосів.

Економічний аналітик Крейг Кеннеді заявив, що нафтогазовий сектор росії переживає найгіршу кризу з 1990-х років, а проблеми в банківській системі створюють високий ризик дефолту. The Times нагадує, що поєднання високих цін на продукти та банківської кризи у минулому провокувало масові протести, зокрема в Ірані.

Видання також нагадує, що різке падіння світових цін на нафту стало однією з причин економічного краху СРСР, про що писав колишній прем’єр росії Єгор Гайдар у книзі "Крах імперії".

The Times підкреслює, що Трамп діє з власних внутрішньополітичних мотивів, а не для того, щоб змусити путіна припинити війну проти України. Тим не менш, його дії мимоволі посилюють економічний тиск на кремль і ускладнюють фінансування агресії.