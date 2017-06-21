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МЗС Росії скасувало консультації з Держдепом США через нові санкції

Йдеться про призначену на 23 червня зустріч Рябкова з заступником держсекретаря США Томасом Шенноном
Міністерство закордонних справ Росії скасувало черговий раунд консультацій з Державним департаментом США через запровадження нових санкцій відносно РФ.
МЗС Росії скасувало консультації з Держдепом США через нові санкції Фото: LB.ua

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, коментар якого опубліковано на сайті відомства.

Йдеться про призначену на 23 червня зустріч Рябкова з заступником держсекретаря США Томасом Шенноном.

За словами Рябкова, планувалося продовження двосторонніх консультацій щодо "подразників" в російсько-американських відносинах.

"Після вчорашнього рішення щодо санкцій обстановка не відповідає проведенню раунду такого діалогу, тим більше що і змісту для нього не набирається, оскільки Вашингтон як не пропонував, так і не пропонує нічого конкретного в даній області", - сказав Рябков.

Нагадаємо, 20 червня США ввели санкці проти 38 фізичних та юридичних осіб, серед яких російські офіційні особи, "чиновники" анексованого Криму та так званих ЛНР/ДНР, російські банки, та проти 20 "дочок" "Транснефти".

Раніше Сенат США схвалив законопроект про запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи передбачається застосувати проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак "від імені російського уряду".

Також Сенат США прийняв окрему поправку до закону про санкції щодо Росії, щоб дозволити співпрацю Національному космічному агентству США по російським двигунам для ракет.

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21 06 2017 21:56
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