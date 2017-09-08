На боці проросійських бойовиків в зоні АТО воюють близько 10 чехів, - посол

У зоні бойових дій на сході України на боці незаконних збройних формувань воюють приблизно 5-10 чехів.

"Така проблема є. У мене особисто немає чіткої інформації, скільки наших громадян воює на сході України, але, за моїми оцінками, йдеться про 5-10 людей. Я бачив навіть 30 (цифри в ЗМІ, – ред.), але порівнюючи інформацію з різних джерел, я б казав про 5 чи 10", – розповів посол Чехії в Україні Радек Матула, пише "Європейська правда".

За словами Матули, чеська поліція і спецслужби займаються всіма цими випадками і вживають необхідних заходів, коли з'являється інформація про таких людей.

Він також підтвердив інформацію про те, що на початку літа поліція вперше висунула звинувачення громадянинові Чехії у зв’язку з тим, що він брав участь у бойових діях на боці проросійських сепаратистів на Донбасі.

Зазначимо, що про розгляд цієї справи стало відомо в червні.

Першим про чеха, якого судять за участь у бойових діях на Донбасі на боці "ДНР/ЛНР", повідомив у тижневику Respekt чеський журналіст-розслідувач Ондржей Кундрю.

Згодом у коментарі "Радіо Свобода" він уточнив, що чоловік, щодо якого ведеться слідство, "вже довго вишукує в житті військові елементи, він служив і в чеській армії, а до цього деякий час жив на Донбасі".

"Поліція його звинувачує в тому, що він чи то брав участь, то чи приєднався до "військових" акцій, хоча, можливо, прямої участі в них не брав. Але й за це його можна притягнути до суду", – повідомив тоді Кундрю.

Чеський журналіст також припустив, що на Донбасі можуть воювати десятки чехів і словаків. За його даними, чеська поліція займається не тільки справою цього громадянина, а розслідує й інші випадки участі чехів у боях на сході України.

Зазначимо також, що Павло Бужга, представник крайової прокуратури міста Градец Кралове, де розглядають справу, підтвердив інформацію про розгляд, однак відмовився надати більш детальну інформацію, оскільки на справу накладено інформаційне ембарго. Проте зазначив, що розгляд у суді може тривати кілька місяців.

Нагадаємо, у липні поліція Чехії порушила кримінальну справу проти чеського громадянина за підозрою у причетності до бойових дій на Донбасі на стороні проросійських бойовиків.