На Черкащині через дитячі пустощі горів інтернат

Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає

В Уманському районі загорілася спеціалізована школа-інтернат, загиблих та травмованих немає

Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Черкаській області.

Попередня причина пожежі - дитячі пустощі з вогнем. Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає

Загоряння сталося в спальному приміщенні на 2-му поверсі двоповерхового будинку. Відразу після повідомлення до місця пожежі за підвищеним номером виклику були направлені два відділення Уманської пожежорятувальної частини.

Ще до прибуття на місце виклику пожежних розрахунків, адміністрація закладу провела евакуацію в безпечне місце 33 дітей у віці від 11 до 14 років.

На місці події працювали 3 одиниці основної та спеціальної пожежнорятувальної техніки та 14 рятувальників.

Нагадаємо, що в Актюбінській області Казахстану під час руху загорівся автобус з пасажирами, внаслідок чого загинуло 52 людини.