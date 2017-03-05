На Черкащині мисливець випадково застрелив людину
"Полюючи на території Золотоніського району, чоловік випадково вцілив у місцевого жителя. Після цього він відвіз пораненого до лікарні, а сам зник", повідомляє сайт обласного управління поліції.
Пізніше лікарі повідомили правоохоронцям, що до них було доставлено тіло 39-річного жителя Золотоноші з вогнепальним пораненням, від якого той помер.
За словами медиків, постраждалого до лікарні привіз чоловік на власному автомобілі, пояснивши, що знайшов потерпілого ще живим на узбіччі дороги.
"Під час оперативно-розшукових заходів було встановлено особу зазначеного чоловіка, і автомобіль, на якому він пересувався. Ним виявився 42-річний житель Києва. Чоловіка довго шукати не довелося, через півтори години він прийшов у поліцію і зізнався у скоєному", - йдеться в повідомленні поліції.
Нагадаємо, що депутат Великоберезнянської райради випадково застрелив на браконьєрському полюванні свого товариша з Головного управління Нацполіції у Закарпатській області.
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