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На Черкащині мисливець випадково застрелив людину

Спочатку чоловік привіз пораненого до лікарні та втік
Черкаські поліцейські затримали киянина, який начебто випадково застрелив людину під час полювання.
На Черкащині мисливець випадково застрелив людину Фото: ch.npu.gov.ua

"Полюючи на території Золотоніського району, чоловік випадково вцілив у місцевого жителя. Після цього він відвіз пораненого до лікарні, а сам зник", повідомляє сайт обласного управління поліції.

Пізніше лікарі повідомили правоохоронцям, що до них було доставлено тіло 39-річного жителя Золотоноші з вогнепальним пораненням, від якого той помер.

За словами медиків, постраждалого до лікарні привіз чоловік на власному автомобілі, пояснивши, що знайшов потерпілого ще живим на узбіччі дороги.

"Під час оперативно-розшукових заходів було встановлено особу зазначеного чоловіка, і автомобіль, на якому він пересувався. Ним виявився 42-річний житель Києва. Чоловіка довго шукати не довелося, через півтори години він прийшов у поліцію і зізнався у скоєному", - йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, що депутат Великоберезнянської райради випадково застрелив на браконьєрському полюванні свого товариша з Головного управління Нацполіції у Закарпатській області.

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03 05 2017 21:16
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