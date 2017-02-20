CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ штабі антитерористичної операції констатують зниження бойової активності на лінії розмежування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі фіксують зниження бойової активності терористів
Важке озброєння ворогом поки що не застосовувалось
Фото: donbass.ua
"Загалом наразі в зоні проведення антитерористичної операції спостерігається суттєве зниження бойової активності", – розповів спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник в ході брифінгу.
"Станом на 12 годину ми зафіксували 15 ворожих обстрілів, однак важке озброєння ворогом поки що не застосовувалось", – додав він.
Нагадаємо, протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 62 обстріли українських позицій з боку бойовиків, внаслідок чого загинув один військовослужбовець.
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