На Донбасі фіксують зниження бойової активності терористів

Важке озброєння ворогом поки що не застосовувалось

В штабі антитерористичної операції констатують зниження бойової активності на лінії розмежування.

"Загалом наразі в зоні проведення антитерористичної операції спостерігається суттєве зниження бойової активності", – розповів спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник в ході брифінгу.

"Станом на 12 годину ми зафіксували 15 ворожих обстрілів, однак важке озброєння ворогом поки що не застосовувалось", – додав він.

Нагадаємо, протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 62 обстріли українських позицій з боку бойовиків, внаслідок чого загинув один військовослужбовець.