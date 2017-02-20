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На Донбасі фіксують зниження бойової активності терористів

Важке озброєння ворогом поки що не застосовувалось
В штабі антитерористичної операції констатують зниження бойової активності на лінії розмежування.
На Донбасі фіксують зниження бойової активності терористів Фото: donbass.ua

"Загалом наразі в зоні проведення антитерористичної операції спостерігається суттєве зниження бойової активності", – розповів спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник в ході брифінгу.

"Станом на 12 годину ми зафіксували 15 ворожих обстрілів, однак важке озброєння ворогом поки що не застосовувалось", – додав він.

Нагадаємо, протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 62 обстріли українських позицій з боку бойовиків, внаслідок чого загинув один військовослужбовець.

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20 02 2017 13:40
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