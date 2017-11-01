На Донбасі у пунктах пропуску встановлять відеокамери
Відповідний документ ухвалили без представлення на засіданні Кабміну, проте агентство "Українські Новини" ознайомилося з документом.
Одне з його положень передбачає, що протягом першого кварталу 2017 року пункти пропуску на лінії розмежування, через які здійснюється переміщення вантажів, будуть обладнані системами відеоспостереження.
Крім того, уряд запланував надання адміністративних послуг поблизу пунктів пропуску. Зокрема, мова йде про реєстрацію актів цивільного стану та видачу паспортів громадян України людям, які проживають на непідконтрольних територіях Луганської та Донецької областей.
Також у пропускних пунктах заплановано встановити обладнання для доступу до високошвидкісного мобільного Інтернету (3G) і для забезпечення Wi-Fi. Поряд із цим на КПВВ повинні розповсюджувати українські та світові газети.
Планом передбачено встановлення радіостанцій, телевеж, передавачів, щоб здійснювати мовлення на непідконтрольні території.
Відзначимо, що зараз на кордоні з окупованим Донбасом працюють п'ять контрольних пунктів в'їзду-виїзду: "Майорськ", "Мар'їнка", "Новотроїцьке", "Гнутове" і "Станиця Луганська"
Нагадаємо, контрольно-пропускний пункт "Мар'їнка" на Донеччині 5 грудня відновив роботу.
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