На Донбасі впродовж тижня поранено 11 мирних жителів, - Хуг

На Донбасі в районі АТО постраждало 11 мирних жителів унаслідок бойових дій.

"Минулого тижня СММ ОБСЕ підтвердила інформацію щодо 11 цивільних осіб на сході України, які дістали поранення безпосередньо через невиконання сторонами своїх зобов'язань", - повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг на брифінгу в Українському кризовому медіацентрі, інформує 112.ua.

Також Хуг зазначив, що минулого тижня було помічено десятки пошкоджених приватних і багатоквартирних будинків.

"Наприклад, минулого тижня наші спостерігачі зафіксували 13 пошкоджених будинків лише в одному невеликому районі Старомихайлівки в радіусі всього 800 метрів", - зазначив Хуг.

Також він підкреслив, що патруль СММ ОБСЄ впродовж минулого тижня зафіксував збільшення кількості обстрілів на 10%.

"Минулого тижня СММ ОБСЕ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на 10%. Минулого тижня ми зафіксували 4 827 порушень режиму припинення вогню", - додав він.

Нагадаємо, співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріли, п’ятеро людей дістали поранення.