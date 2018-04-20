На Донбасі впродовж тижня поранено 11 мирних жителів, - Хуг
"Минулого тижня СММ ОБСЕ підтвердила інформацію щодо 11 цивільних осіб на сході України, які дістали поранення безпосередньо через невиконання сторонами своїх зобов'язань", - повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг на брифінгу в Українському кризовому медіацентрі, інформує 112.ua.
Також Хуг зазначив, що минулого тижня було помічено десятки пошкоджених приватних і багатоквартирних будинків.
"Наприклад, минулого тижня наші спостерігачі зафіксували 13 пошкоджених будинків лише в одному невеликому районі Старомихайлівки в радіусі всього 800 метрів", - зазначив Хуг.
Також він підкреслив, що патруль СММ ОБСЄ впродовж минулого тижня зафіксував збільшення кількості обстрілів на 10%.
"Минулого тижня СММ ОБСЕ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на 10%. Минулого тижня ми зафіксували 4 827 порушень режиму припинення вогню", - додав він.
Нагадаємо, співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріли, п’ятеро людей дістали поранення.
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