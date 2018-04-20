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На Донбасі впродовж тижня поранено 11 мирних жителів, - Хуг

СММ ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень "режиму тиші" на 10%
На Донбасі в районі АТО постраждало 11 мирних жителів унаслідок бойових дій.
На Донбасі впродовж тижня поранено 11 мирних жителів, - Хуг Фото: twitter.com/ICRC_ua

"Минулого тижня СММ ОБСЕ підтвердила інформацію щодо 11 цивільних осіб на сході України, які дістали поранення безпосередньо через невиконання сторонами своїх зобов'язань", - повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг на брифінгу в Українському кризовому медіацентрі, інформує 112.ua.

Також Хуг зазначив, що минулого тижня було помічено десятки пошкоджених приватних і багатоквартирних будинків. 

"Наприклад, минулого тижня наші спостерігачі зафіксували 13 пошкоджених будинків лише в одному невеликому районі Старомихайлівки в радіусі всього 800 метрів", - зазначив Хуг. 

Також він підкреслив, що патруль СММ ОБСЄ впродовж минулого тижня зафіксував збільшення кількості обстрілів на 10%. 

"Минулого тижня СММ ОБСЕ констатувала збільшення кількості порушень  режиму припинення вогню на 10%. Минулого тижня ми зафіксували 4 827 порушень режиму припинення вогню", - додав він. 

Нагадаємо, співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріли, п’ятеро людей дістали поранення.

 
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20 04 2018 14:38
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