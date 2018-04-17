Співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріли, п'ять поранених
Колона автомобілів робочої зміни ДФС, яка рухалася до станції, потрапила під обстріли близько 15:40.
"Це була денна зміна співробітників фільтрувальної станції. Вони їхали в робочому автобусі й потрапили під обстріл. П’ятеро поранені, один - у важкому стані", - повідомив виконувач обов’язків директора комунального підприємства "Вода Донбасу" Олександр Євдокімов, інформує Громадське.
Він додав, що поранені перебувають у лікарні міста Ясинувата, їм надають допомогу. У постраждалих кульові поранення.
"Зараз ухвалюємо рішення, як забрати нічну зміну, яка знаходиться зараз на фільтрувальної станції, але, швидше всього, вони до ранку будуть там", - розповів Євдокімов.
Керівник підприємства сказав, що, можливо, 18 квітня станцію закриють взагалі.
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