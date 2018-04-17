Співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріли, п'ять поранених

Співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріли, п’ятеро людей дістали поранення.

Колона автомобілів робочої зміни ДФС, яка рухалася до станції, потрапила під обстріли близько 15:40.

"Це була денна зміна співробітників фільтрувальної станції. Вони їхали в робочому автобусі й потрапили під обстріл. П’ятеро поранені, один - у важкому стані", - повідомив виконувач обов’язків директора комунального підприємства "Вода Донбасу" Олександр Євдокімов, інформує Громадське.

Він додав, що поранені перебувають у лікарні міста Ясинувата, їм надають допомогу. У постраждалих кульові поранення.

"Зараз ухвалюємо рішення, як забрати нічну зміну, яка знаходиться зараз на фільтрувальної станції, але, швидше всього, вони до ранку будуть там", - розповів Євдокімов.

Керівник підприємства сказав, що, можливо, 18 квітня станцію закриють взагалі.