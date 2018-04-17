Бойовики завдали удару з артилерії на Луганському напрямку, загинув один військовий, п’ятеро постраждали

На Донецькому напрямку із 120 та 82 мм мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів були обстріляні позиції сил АТО поблизу Пісків

У зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 52 обстріли українських позицій з боку терористів.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку із 152 та 122 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм та гранатометів бойовики вели вогонь поблизу Зайцевого. Озброєння БМП та гранатомети терористи застосували під Луганським, гранатомети – неподалік Кримського, а великокаліберні кулемети – в районі Станиці Луганської та Новолуганського.

На Донецькому напрямку із 120 та 82 мм мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів були обстріляні позиції сил АТО поблизу Пісків. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї терористи вели вогонь в районі Водяного, Мар’їнки, Верхньоторецького, Авдіївки, шахти Бутівка, Гнутового, Кам’янки, Новотроїцького та Широкиного. Озброєння бронетранспортерів бойовики застосували неподалік Водяного, озброєння БМП – біля Талаківки та Гнутового, великокаліберні кулемети – в районі Лебединського, Мар’їнки, Талаківки, Пищевика та Павлополя. Під обстріли зі стрілецької зброї потрапили українські позиції біля Невельського, Опитного, Лебединського, Гнутового і Талаківки. Поблизу Широкиного вівся снайперський вогонь.

У штабі також додали, що внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув, троє були поранені та ще два військовослужбовці отримали бойове травмування.

Нагадаємо, протягом дня 16 квітня бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.