Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Донбасі загинув 18-річний юнак-доброволець

Сьогодні, 15 березня, тіло полеглого героя доправлятимуть із Луганщини на Львівщину
На Луганщині загинув 18-річний герой, уродженець с. Бортники Жидачівського району Володимир Князев.
На Донбасі загинув 18-річний юнак-доброволець Фото: espreso.tv

Сьогодні, 15 березня, тіло полеглого героя доправлятимуть із Луганщини на Львівщину. А вже вранці, 16 березня, зустрічатимуть на Жидачівщині. Про це повідомляється на сайті Жидачівської районної державної адміністрації.

Керівництво Жидачівської райдержадміністрації, побратими полеглого героя та громадськість Жидачівщини висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблого бійця АТО Володимира Князева. Дні прощання з ним будуть оголошені в Жидачівському районі Днями жалоби.

Володимир отримав хороше виховання у великій, працьовитій й дружній родині, в рідній школі, він не міг дочекатися, коли йому виповниться 18 років, щоб піти захищати рідну українську землю від російських окупантів, – розповів начальник відділу інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю РДА Олексій Хемій. – 21 липня 2016 року юнакові виповнилося 18 років й вже тоді він твердо вирішив піти добровольцем захищати Україну, а 30 серпня – став українським воїном.

Загинув боєць АТО Володимир Князев 13 березня на Луганщині. 

Нагадаємо, у січні випускник Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного у Львові, 23-річний Андрій Кизило загинув в боях під Авдіївкою.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 03 2017 16:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.