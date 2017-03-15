На Донбасі загинув 18-річний юнак-доброволець

На Луганщині загинув 18-річний герой, уродженець с. Бортники Жидачівського району Володимир Князев.

Сьогодні, 15 березня, тіло полеглого героя доправлятимуть із Луганщини на Львівщину. А вже вранці, 16 березня, зустрічатимуть на Жидачівщині. Про це повідомляється на сайті Жидачівської районної державної адміністрації.

Керівництво Жидачівської райдержадміністрації, побратими полеглого героя та громадськість Жидачівщини висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблого бійця АТО Володимира Князева. Дні прощання з ним будуть оголошені в Жидачівському районі Днями жалоби.

Володимир отримав хороше виховання у великій, працьовитій й дружній родині, в рідній школі, він не міг дочекатися, коли йому виповниться 18 років, щоб піти захищати рідну українську землю від російських окупантів, – розповів начальник відділу інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю РДА Олексій Хемій. – 21 липня 2016 року юнакові виповнилося 18 років й вже тоді він твердо вирішив піти добровольцем захищати Україну, а 30 серпня – став українським воїном.

Загинув боєць АТО Володимир Князев 13 березня на Луганщині.

Нагадаємо, у січні випускник Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного у Львові, 23-річний Андрій Кизило загинув в боях під Авдіївкою.