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На Донбасі загинув майор-розвідник з Івано-Франківська Віталій Кузнєцов

Віталій Кузнєцов керував розвідкою 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону
У районі бойових дій в Луганській області загинув майор Віталій Кузнєцов з Івано-Франківська.
На Донбасі загинув майор-розвідник з Івано-Франківська Віталій Кузнєцов Фото: rudana.com.ua

"Від усієї громади міста висловлюю щирі співчуття родині Героя. У Віталія в Івано-Франківську залишилася дружина і двоє маленьких синочків", - повідомив мер міста Руслан Марцінків на сторінці у Facebook.

Він уточнив, що майор керував розвідкою у 8-му гірничо-штурмовому батальйоні. Помер він у селі Кримське, яке на лінії розмежування в Луганській області.


Фото: real-vin.com

Нагадаємо, що впродовж 21 листопада окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Російські окупаційні війська не припиняють застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

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22 11 2018 10:56
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