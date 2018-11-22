На Донбасі загинув майор-розвідник з Івано-Франківська Віталій Кузнєцов

У районі бойових дій в Луганській області загинув майор Віталій Кузнєцов з Івано-Франківська.

"Від усієї громади міста висловлюю щирі співчуття родині Героя. У Віталія в Івано-Франківську залишилася дружина і двоє маленьких синочків", - повідомив мер міста Руслан Марцінків на сторінці у Facebook.

Він уточнив, що майор керував розвідкою у 8-му гірничо-штурмовому батальйоні. Помер він у селі Кримське, яке на лінії розмежування в Луганській області.



Фото: real-vin.com

Нагадаємо, що впродовж 21 листопада окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Російські окупаційні війська не припиняють застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.