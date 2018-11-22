CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ районі бойових дій в Луганській області загинув майор Віталій Кузнєцов з Івано-Франківська.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі загинув майор-розвідник з Івано-Франківська Віталій Кузнєцов
Віталій Кузнєцов керував розвідкою 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону
Фото: rudana.com.ua
"Від усієї громади міста висловлюю щирі співчуття родині Героя. У Віталія в Івано-Франківську залишилася дружина і двоє маленьких синочків", - повідомив мер міста Руслан Марцінків на сторінці у Facebook.
Він уточнив, що майор керував розвідкою у 8-му гірничо-штурмовому батальйоні. Помер він у селі Кримське, яке на лінії розмежування в Луганській області.
Фото: real-vin.com
Нагадаємо, що впродовж 21 листопада окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Російські окупаційні війська не припиняють застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.
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