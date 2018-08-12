На Донбасі загинув військовий 128-ї бригади

У п'ятницю, 7 грудня, в результаті бойових дій на Донбасі загинув український військовий, ще одного поранили.

Загиблий військовий молодший сержант Олександр Коломієць, інформує у Facebook 128-ї гірничо-штурмова бригада.

"З великим болем повідомляємо, що вчора ввечері ворожа куля забрала життя нашого побратима Олександра Коломійця (1989 р.н.) Трагедія сталася, коли він під час виконання бойового завдання перебував на спостережному посту. Веселий, кращий навідник-оператор в роті, ні з ким ніколи не сварився, душа компанії. Родом з Черкаської області", - заявили військові.

Нагадаємо, що за минулу добу, 7 грудня,російські окупанти 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях наших військ на Донбасі.