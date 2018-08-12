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На Донбасі загинув український військовий, ще один поранений

Від початку цієї доби, ворог вогневої активності не проявляв
За минулу добу, 7 грудня, російські окупанти 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях наших військ на Донбасі.
На Донбасі загинув український військовий, ще один поранений Фото: скріншот

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Зайцеве, Авдіївка, Водяне, Піски, Опитне, Тарамчук, Чермалик, Богданівка, Гнутове та Водяне, що на Приазов'ї.

Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також, на одному з напрямків, зафіксовано активність ворожого снайпера", - інформує прес-центр штабу ООС.

Окрім того, окупанти застосували озброєння БМП поблизу Зайцевого, що на Горлівському напрямку, та Опитного - на Донецькому. 

У ході бойових дій, поранень зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил, один з них – смертельних.

Від початку цієї доби, ворог вогневої активності не проявляв. За даними розвідки, протягом 7 грудня, 2 окупантів було поранено, а ще двох - знищено.

Нагадаємо, що Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив на тимчасово непідконтрольні території України 255 тонн гуманітарної допомоги.

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08 12 2018 10:20
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