На Донеччині близько 400 тис жителів не мають водопостачання третю добу

У п'яти районах Донецької області досі відсутнє централізоване водопостачання після обстрілів 8 червня.

"Станом на 7 год. 10 червня водопостачання населенню (близько 388 тис. жителів) у 5 районах області здійснюється погодинно з 21 резервного резервуару загальною ємністю 61 тис. м3, а саме: Покровський (178 тис. осіб, 5 резервуарів - 27 тис. м3), Селидовський (80 тис. осіб, 6 резервуарів - 7 тис. м3), Волноваський (50 тис. осіб, 4 резервуари - 16 тис. м3), Добропільський (50 тис. осіб, 2 резервуари - 2 тис. м3) та Мар’їнський (30 тис. осіб, 4 резервуари - 9 тис. м3)", - йдеться в повідомленні прес-центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій..

Зокрема, як нагадали в ДСНС, 8 червня внаслідок бойових дій у Ясинуватському районі поблизу села Василівка на непідконтрольній території сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону, яка забезпечує водою три фільтрувальні станції на підконтрольній території, а саме: Карлівську (с. Карлівка), Великоанадольську (м. Волноваха) та Старокримську (м. Маріуполь).

На даний час необхідність підвезення води відсутня, зазначили в ДСНС, додавши, що за умови погодинної подачі води можливість забезпечення населення Донеччини водою може становити 3-4 доби.

При цьому в Держслужбі наголосили, що вирішується питання щодо відновлення електропостачання за умов безпеки працівників.

Нагадаємо, через зупинку насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону після обстрілу припинено подачу води з каналу Сіверський Донець – Донбас на 4 фільтрувальних станції.