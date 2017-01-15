На Філіппінах можуть ввести воєнний стан
"Якщо я захочу, якщо це перетвориться на щось дійсно серйозне, я оголошу воєнний стан", – заявив Дутерте, виступаючи перед членами торгової палати в місті Давао на півдні країни, інформує Reuters.
Президент наголосив, що ніхто не в змозі перешкодити його рішенню - ні Верховний суд країни, ні Конгрес.
Агентство зазначає, що ще минулого місяця Дутерте виключив можливість введення воєнного стану, тоді він назвав будь-які припущення про військовий стан "дурницею".
Нагадаємо, у грудні Родріго Дутерте заявив, що особисто вбивав імовірних злочинців, коли був мером міста Давао.
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Додамо, за останніми даними на 24 жовтня, з липня цього року понад 4,4 тисяч наркоманів і наркоторговців були вбиті в Філіппінах. З них 1711 – поліцією і 2730 – звичайними людьми або неофіційними найманцями, як Ейс і Шейла.
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