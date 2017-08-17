CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоблизу селища Морозівка Балаклійського району Харківської області внаслідок займання соломи на фермерському полі загорілася лісова підстилка та ліс на площі близько 5 га, з них на 1 га верхової пожежі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Харківщині палає ліс: на місці працює близько 100 пожежних та два літаки
О 16:58 пожежу вдалося локалізувати, проте вона ще не ліквідована
Фото: ДСНС
Крім того горіла суха трава на площі 10 га та солома в скиртах на площі 0,9 га, - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Харківській області.
На місце прибули два літаки АН-32 П, котрі розпочали гасіння пожежі з повітря. Також працюють 13 підрозділів ДСНС, 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки, пожежний потяг, 93 чоловіки особового складу, а також мобільна-оперативна група та зведений загін ДСНС України у Харківській області.
О 16:58 пожежу вдалося локалізувати, проте вона ще не ліквідована.
Нагадамо, у Чорногорії не можуть загасити лісові пожежі в національному парку Ловчен.
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