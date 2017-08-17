На Харківщині палає ліс: на місці працює близько 100 пожежних та два літаки

О 16:58 пожежу вдалося локалізувати, проте вона ще не ліквідована

Поблизу селища Морозівка Балаклійського району Харківської області внаслідок займання соломи на фермерському полі загорілася лісова підстилка та ліс на площі близько 5 га, з них на 1 га верхової пожежі.

Крім того горіла суха трава на площі 10 га та солома в скиртах на площі 0,9 га, - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

На місце прибули два літаки АН-32 П, котрі розпочали гасіння пожежі з повітря. Також працюють 13 підрозділів ДСНС, 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки, пожежний потяг, 93 чоловіки особового складу, а також мобільна-оперативна група та зведений загін ДСНС України у Харківській області.

О 16:58 пожежу вдалося локалізувати, проте вона ще не ліквідована.

Нагадамо, у Чорногорії не можуть загасити лісові пожежі в національному парку Ловчен.