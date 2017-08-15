У Чорногорії лісові пожежі вирують біля столиці і в національному парку Ловчен

У Чорногорії другий день не можуть загасити лісові пожежі в національному парку Ловчен.

"Ситуація постійно змінюється протягом останніх дніы. Наші пожежники перебувають у найбільш критичних локаціях, намагаючись запобігти подальшим пожежам, проте вогонь важко взяти під контроль", - повідомив глава пожежної та рятувальної служби Олександр Зубер, інформує CDM.me.

Пожежники намагаються запобігти поширенню пожеж у національному парку, однак цьому заважає сильний вітер.

Крім пожежників з Подгориці та Будви, в гасінні пожеж беруть участь і військовики. Армія готова надати і вертольоти, якщо не буде сильного вітру.

Крім національного парку Ловчен, три пожежі вирують і в районі чорногорської столиці.

Масштабні пожежі в Чорногорії не вщухали протягом тижня в липні. Унаслідок тривалої спеки, сильних поривів вітру та відсутності дощів вогонь швидко поширювався й існувала загроза його поширення на будинки в передмістях.

Тоді у зв'язку зі складною ситуацією прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у відповідь на запит міністерства внутрішніх справ Чорногорії відправив до країни український пожежний літак Ан-32П.