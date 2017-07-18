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НАТО допоможе Чорногорії боротися з лісовими пожежами

Для ліквідації пожежі НАТО направить літаки типу Canadair
Країни-союзники Північного Альянсу допоможуть Чорногорії в боротьбі з лісовими пожежами.
НАТО допоможе Чорногорії боротися з лісовими пожежами Фото: Gov.me

Планується, що НАТО направить для ліквідації лісових пожеж в Чорногорію літаки типу Canadair, повідомляє RTGG.

Раніше влада Чорногорії направили запит до Євроатлантичного центру реагування на надзвичайні ситуації з проханням про надання літаків Canadair.

У НАТО повідомили, як тільки буде встановлено, що союзники можуть надати таку авіацію, Чорногорія відразу ж отримає допомогу.

Нагадаємо, що лісові пожежі вже декілька тижнів не вщухають у Португалії.

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18 07 2017 12:57
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