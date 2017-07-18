CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКраїни-союзники Північного Альянсу допоможуть Чорногорії в боротьбі з лісовими пожежами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАТО допоможе Чорногорії боротися з лісовими пожежами
Для ліквідації пожежі НАТО направить літаки типу Canadair
Фото: Gov.me
Планується, що НАТО направить для ліквідації лісових пожеж в Чорногорію літаки типу Canadair, повідомляє RTGG.
Раніше влада Чорногорії направили запит до Євроатлантичного центру реагування на надзвичайні ситуації з проханням про надання літаків Canadair.
У НАТО повідомили, як тільки буде встановлено, що союзники можуть надати таку авіацію, Чорногорія відразу ж отримає допомогу.
Нагадаємо, що лісові пожежі вже декілька тижнів не вщухають у Португалії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 07 2017 12:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа