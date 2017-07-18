НАТО допоможе Чорногорії боротися з лісовими пожежами

Країни-союзники Північного Альянсу допоможуть Чорногорії в боротьбі з лісовими пожежами.

Планується, що НАТО направить для ліквідації лісових пожеж в Чорногорію літаки типу Canadair, повідомляє RTGG.

Раніше влада Чорногорії направили запит до Євроатлантичного центру реагування на надзвичайні ситуації з проханням про надання літаків Canadair.

У НАТО повідомили, як тільки буде встановлено, що союзники можуть надати таку авіацію, Чорногорія відразу ж отримає допомогу.

Нагадаємо, що лісові пожежі вже декілька тижнів не вщухають у Португалії.