На Харківщині знайшли велике родовище газу За попередніми розрахунками, запаси родовища становлять близько 200 млн куб. метрів

На Чкалівському нафтогазоконденсатному родовищі в Харківській області знайшли родовище газу із запасами близько 200 мільйонів кубометрів.

Фото: facebook.com/Ukrgasvydobuvannya

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ПАТ "Укргазвидобування". "ПАТ "Укргазвидобування", найбільша газовидобувна компанія України, отримала промисловий дебіт природного газу з розвідувальної свердловини №8 Чкалівського родовища. Свердловина досягла проектної глибини 2,9 тис. м і розкрила проектний горизонт", - йдеться в повідомленні. Таким чином, у результаті освоєння свердловини, "Укргазвидобування" отримала промисловий дебіт 150 тис. кубометрів на добу. За попередніми розрахунками, приріст запасів газу по свердловині становить близько 200 млн кубометрів. Нагадаємо, прибуток ПАТ "Укргазвидобування" менш ніж за півроку зріс до 162,332 млн грн, що вп'ятеро більше, ніж майже за три роки спільної діяльності держкомпанії зі структурами, підконтрольними народному депутату Олександру Онищенку.

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