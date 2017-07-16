На Херсонщині виростили портрет Шевченка, який видно з космосу

Селекціонери з Інституту рису НААН України виростили на полі в Херсонській області гігантський портрет Тараса Шевченка.

Площа портрета становить 1370 кв. м. Зображення створили, виростивши рис із чорним листям на зеленому полі.

Ветрова розповіла, що портрет потрапив до Національного реєстру рекордів, а зображення Кобзаря видно з космосу. Про це повідомила у Facebook представник Національного реєстру рекордів Лана Ветрова.

"Нас вразила точність передачі всіх штрихів портрету. Це новий рекорд України в категорії "Наука і технології", - зазначила Ветрова.

Раніше, в 2016 році, вчені Інституту рису НААН України виростили в полі великий тризуб, проте його розміри були втричі меншими за портрет Шевченка.

Лана Ветрова також розповіла, що в Київській області на кукурудзяному полі селекціонери виростили лабіринт у формі мапи України.

Нагадаємо, на фестивалі популярної культури Kyiv Comic Con презентували першу серію анімаційного серіалу за "Кобзарем" Тараса Шевченка.