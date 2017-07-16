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На Херсонщині виростили портрет Шевченка, який видно з космосу

Площа портрета становить 1370 кв. м
Селекціонери з Інституту рису НААН України виростили на полі в Херсонській області гігантський портрет Тараса Шевченка.
На Херсонщині виростили портрет Шевченка, який видно з космосу Фото: Ветрова Лана/Facebook

Площа портрета становить 1370 кв. м. Зображення створили, виростивши рис із чорним листям на зеленому полі.

Ветрова розповіла, що портрет потрапив до Національного реєстру рекордів, а зображення Кобзаря видно з космосу. Про це повідомила у Facebook представник Національного реєстру рекордів Лана Ветрова.

"Нас вразила точність передачі всіх штрихів портрету. Це новий рекорд України в категорії "Наука і технології", - зазначила Ветрова.

Раніше, в 2016 році, вчені Інституту рису НААН України виростили в полі великий тризуб, проте його розміри були втричі меншими за портрет Шевченка.

Лана Ветрова також розповіла, що в Київській області на кукурудзяному полі селекціонери виростили лабіринт у формі мапи України.

Нагадаємо, на фестивалі популярної культури Kyiv Comic Con презентували першу серію анімаційного серіалу за "Кобзарем" Тараса Шевченка.

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16 07 2017 17:29
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