На Херсонщині виростили портрет Шевченка, який видно з космосу
Площа портрета становить 1370 кв. м. Зображення створили, виростивши рис із чорним листям на зеленому полі.
Ветрова розповіла, що портрет потрапив до Національного реєстру рекордів, а зображення Кобзаря видно з космосу. Про це повідомила у Facebook представник Національного реєстру рекордів Лана Ветрова.
"Нас вразила точність передачі всіх штрихів портрету. Це новий рекорд України в категорії "Наука і технології", - зазначила Ветрова.
Раніше, в 2016 році, вчені Інституту рису НААН України виростили в полі великий тризуб, проте його розміри були втричі меншими за портрет Шевченка.
Лана Ветрова також розповіла, що в Київській області на кукурудзяному полі селекціонери виростили лабіринт у формі мапи України.
Нагадаємо, на фестивалі популярної культури Kyiv Comic Con презентували першу серію анімаційного серіалу за "Кобзарем" Тараса Шевченка.
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