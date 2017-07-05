У Києві презентували перший епізод анімаційного серіалу за "Кобзарем" Шевченка, – ВІДЕО

Невдовзі його мають показати на одному з загальнонаціональних каналів

На фестивалі популярної культури Kyiv Comic Con презентували першу серію анімаційного серіалу за "Кобзарем" Тараса Шевченка.

Загалом серіал включатиме 12 серій, повідомляє "Радіо Свобода".

В основі першої серії анімаційного серіалу – містичний вірш "За байраком байрак" у стилі зомбі-хорору.

Анімують "Кобзаря" творці коміксу "Даогопак". Вони переконані, що сучасній людині треба подавати Шевченка по-новому.

"Якщо ми будемо працювати з Шевченком як із кріпаком, то це буде сльозлива шароварщина. А якщо як із Стівеном Кінгом, як з автором хорорів, то буде зовсім інше ставлення", – зазначив продюсер серіалу Максим Прасолов.

Короткометражний мультфільм створювали рік. Зробили понад 400 малюнків у стилі українського бароко.

Нагадаємо, на найбільшому анімаційному форумі Європи, де Україна була представлена вперше, продюсери FILM.UA Group і Animagrad успішно провели перший міжнародний пітчинг проекту "Мавка. Лісова пісня".

Єдина вціліла копія старого мультфільму Уолта Діснея, який вважався загубленим протягом 87 років, була знайдена ​​в архіві у Великобританії.