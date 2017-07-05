У Києві презентували перший епізод анімаційного серіалу за "Кобзарем" Шевченка, – ВІДЕО
Загалом серіал включатиме 12 серій, повідомляє "Радіо Свобода".
В основі першої серії анімаційного серіалу – містичний вірш "За байраком байрак" у стилі зомбі-хорору.
Анімують "Кобзаря" творці коміксу "Даогопак". Вони переконані, що сучасній людині треба подавати Шевченка по-новому.
"Якщо ми будемо працювати з Шевченком як із кріпаком, то це буде сльозлива шароварщина. А якщо як із Стівеном Кінгом, як з автором хорорів, то буде зовсім інше ставлення", – зазначив продюсер серіалу Максим Прасолов.
Короткометражний мультфільм створювали рік. Зробили понад 400 малюнків у стилі українського бароко.
Нагадаємо, на найбільшому анімаційному форумі Європи, де Україна була представлена вперше, продюсери FILM.UA Group і Animagrad успішно провели перший міжнародний пітчинг проекту "Мавка. Лісова пісня".
Єдина вціліла копія старого мультфільму Уолта Діснея, який вважався загубленим протягом 87 років, була знайдена в архіві у Великобританії.
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