На Херсонщині затримали двох військовослужбовців Прикордонної служби ФСБ Росії
Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко.
"Сьогодні, 30 червня, близько 2:30, прикордонники Херсонського загону спільно із військовослужбовцями ЗС України, в Херсонській області на березі Перекопської затоки затримали двох невідомих осіб без документів та виявили човен, на якому останні причалили до берега", – повідомив він.
За словами голови прикордонної служби, під час допиту військові РФ розповіли, що "виконували роль учбових порушників кордону під час навчань, але збилися з маршруту".
Відносно затриманих громадян РФ проводяться визначені законодавством адміністративно-процесуальні дії.
Нагадаємо, співробітники ФСБ затримали громадянина України за підозрою у нібито продажі зброї і вибухівки, доставлених в Росію контрабандним шляхом.
Прикордонники застерігають, що ФСБ підкидає українцям на кордоні гранати.
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