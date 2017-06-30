На Херсонщині затримали двох військовослужбовців Прикордонної служби ФСБ Росії

Вони без документів причалили до берега на човні

На Херсонщині затримали двох військовослужбовців Прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії.

Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко.

"Сьогодні, 30 червня, близько 2:30, прикордонники Херсонського загону спільно із військовослужбовцями ЗС України, в Херсонській області на березі Перекопської затоки затримали двох невідомих осіб без документів та виявили човен, на якому останні причалили до берега", – повідомив він.

За словами голови прикордонної служби, під час допиту військові РФ розповіли, що "виконували роль учбових порушників кордону під час навчань, але збилися з маршруту".

Відносно затриманих громадян РФ проводяться визначені законодавством адміністративно-процесуальні дії.

Нагадаємо, співробітники ФСБ затримали громадянина України за підозрою у нібито продажі зброї і вибухівки, доставлених в Росію контрабандним шляхом.

Прикордонники застерігають, що ФСБ підкидає українцям на кордоні гранати.