ПОЛІТИКА

російський опозиціонер у Польщі зізнався у шпигунстві на користь ФСБ – The Guardian

10 листопада 2025, 11:44
російський опозиціонер у Польщі зізнався у шпигунстві на користь ФСБ – The Guardian
Фото:ukrinform.ua
Документи свідчать про тривалу співпрацю з ФСБ.

російський опозиціонер, заарештований у Польщі, зізнався, що працював таємним агентом ФСБ і доносив на інших опозиціонерів.

Про це пише The Guardian, у розпорядженні якого опинилася копія обвинувального висновку польського суду.

Згідно з судовими документами, 30-річний Ігор Рогов був пов’язаний з різними опозиційними рухами в місті Саранськ, включно з ФБК та "Відкритою Росією". Він і його дружина покинули росію в 2021 році, а в 2022 році отримали візи до Польщі, куди прибули через кілька днів після початку війни та оселилися в місті Сосновець.

Рогова заарештувала польська влада минулого літа, спочатку за підозрою в причетності до вибуху посилки в рамках кампанії російських спецслужб з організації диверсій і підпалів. Пізніше була заарештована і його дружина, подружжя звинуватили в співпраці з ФСБ з метою здачі інших російських опозиційних активістів.

Документи свідчать про тривалу співпрацю з ФСБ. Рогов зізнався слідчим, що кілька років тому, ще перебуваючи в росії, до нього звернулися співробітники спецслужб і примусили його проникнути до місцевого відділення опозиційного руху. Він сказав, що йому дали одноразовий телефон і SIM-карти для зв’язку з його куратором з ФСБ, а коли «співпраця вийшла на вищий рівень», він проводив особисті зустрічі в квартирі недалеко від місцевого штабу ФСБ.

"В той час він також почав отримувати гроші в обмін на співпрацю", — йдеться в обвинувальному висновку.

Пізніше, в Польщі, Рогов попросив дружину допомогти йому передати його кураторам зашифрований USB-накопичувач зі звітами про російських активістів та інших осіб у Польщі, які могли становити інтерес для ФСБ. Він дав їй USB-накопичувач, щоб вона відвезла його до росії, сховавши в посилці разом із сувенірами з Польщі, і адресу, за якою його потрібно було надіслати.

ПольщаФСБшпигунстворосія загроза

