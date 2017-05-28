На Каннському кінофестивалі 2017 оголосили переможців, – ФОТО
Про це повідомляє "Громадське".
Стрічка "Квадрат" розповідає про куратора в музеї сучасного мистецтва. Він готує нову інсталяцію, але раптом після викрадення телефона в його житті все летить шкереберть.
Фото: twitter.com/SorayaRoberts
Гран-прі журі здобула стрічка "120 ударів на хвилину" Робіна Кампільйо. Вона розповідає про групу активістів, що борються за права хворих на СНІД у Франції 1990-х.
Режисерська нагорода дісталася Софії Копполі за фільм "Зваблений".
Найкращим актором назвали Хоакіна Фенікса за стрічку "Тебе ніколи тут не було", акторкою – Даян Крюгер за роль у фільмі "Нізвідки".
Фото: twitter.com/DameSolitude
Приз журі дістався фільму Андрія Звягінцева "Нелюбов", продюсером якого виступив Олександр Роднянський.
Нагороду за найкращий сценарій розділили Лінн Ремзі за "Тебе ніколи тут не було" і тандем Йоргоса Лантімоса та Ефтіміса Філіппоу за "Вбивство священного оленя".
Фото: twitter.com/Festival_Cannes
Також журі присудило спеціальний приз ювілейного 70-го кінофестивалю акторці Ніколь Кідман.
Ювілейний Каннський кінофестиваль розпочався 17 травня й показав 19 фільмів в основному конкурсі та 18 стрічок у програмі "Особливий погляд". Головою журі був іспанський режисер Педро Альмодовар.
В основній конкурсній програмі цьогорічного фестивалю був представлений фільм "Лагідна" українського режисера Сергія Лозниці, що отримав неоднозначну оцінку кінокритиків.
В програмі "Особливий погляд" головним призом відзначили "Непідкупний" іранського режисера Мохаммада Расулофа, а призом журі ― "Доньки Абріль" мексиканця Мішеля Франко.
Однією з найпомітніших позаконкурсних подій став показ перших серій третього сезону серіалу "Твін Пікс" Девіда Лінча, якому аплодували стоячи.
Головний приз 69-го Каннського кінофестивалю отримав фільм "Я, Деніел Блейк" режисера Кена Лоуча.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Львові відбувся екологічний фестиваль
- ФОТО Хто і як голосував за Джамалу, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО В Німеччині розкопали місце найжорстокішої битви бронзової доби, - ФОТО