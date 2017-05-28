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На Каннському кінофестивалі 2017 оголосили переможців, – ФОТО

Ювілейний Каннський кінофестиваль розпочався 17 травня
"Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю 2017 року отримав фільм "Квадрат" шведського режисера Рубена Остлунда.
На Каннському кінофестивалі 2017 оголосили переможців, – ФОТО Фото: reuters.com

Про це повідомляє "Громадське".

Стрічка "Квадрат" розповідає про куратора в музеї сучасного мистецтва. Він готує нову інсталяцію, але раптом після викрадення телефона в його житті все летить шкереберть.


Фото: twitter.com/SorayaRoberts

Гран-прі журі здобула стрічка "120 ударів на хвилину" Робіна Кампільйо. Вона розповідає про групу активістів, що борються за права хворих на СНІД у Франції 1990-х. 

Режисерська нагорода дісталася Софії Копполі за фільм "Зваблений". 

Найкращим актором назвали Хоакіна Фенікса за стрічку "Тебе ніколи тут не було", акторкою – Даян Крюгер за роль у фільмі "Нізвідки".


Фото: twitter.com/DameSolitude

Приз журі дістався фільму Андрія Звягінцева "Нелюбов", продюсером якого виступив Олександр Роднянський.

Нагороду за найкращий сценарій розділили  Лінн Ремзі за "Тебе ніколи тут не було" і тандем Йоргоса Лантімоса та Ефтіміса Філіппоу за "Вбивство священного оленя".


Фото: twitter.com/Festival_Cannes

Також журі присудило спеціальний приз ювілейного 70-го кінофестивалю акторці Ніколь Кідман.  

Ювілейний Каннський кінофестиваль розпочався 17 травня й показав 19 фільмів в основному конкурсі та 18 стрічок у програмі "Особливий погляд". Головою журі був іспанський режисер Педро Альмодовар. 

В основній конкурсній програмі цьогорічного фестивалю був представлений фільм "Лагідна" українського режисера Сергія Лозниці, що отримав неоднозначну оцінку кінокритиків.

В програмі "Особливий погляд" головним призом відзначили "Непідкупний" іранського режисера Мохаммада Расулофа, а призом журі ― "Доньки Абріль" мексиканця Мішеля Франко.

Однією з найпомітніших позаконкурсних подій став показ перших серій третього сезону серіалу "Твін Пікс" Девіда Лінча, якому аплодували стоячи. 

Головний приз 69-го Каннського кінофестивалю отримав фільм "Я, Деніел Блейк" режисера Кена Лоуча.

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28 05 2017 22:15
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