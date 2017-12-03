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На Краматорському блокпосту водій намагався з'їсти наркотики і напав на поліцейського, – ФОТО

Чоловіка затримали
Чоловік, якого правоохоронці зупинили в неділю, 12 березня, на Краматорському блокпосту, під час перевірки документів намагався проковтнути наркотики, а потім напав на поліцейського, коли той хотів йому перешкодити.
На Краматорському блокпосту водій намагався з Фото: dn.npu.gov.ua

Як повідомила прес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області, під час перевірки документів 24-річний водій легкового автомобіля, житель Костянтинівки, який повертався з Краматорська додому, почав вести себе неадекватно.


Фото: dn.npu.gov.ua

"Маючи при собі два пакети з порошкоподібною речовиною, він у робочого модуля блокпосту намагався їх проковтнути. Коли співробітник Краматорського відділу поліції перешкодив цьому, чоловік напав на правоохоронця. Поліцейські, що несли службу на блокпосту, миттєво відреагували на напад і застосували до порушника спецзасоби і затримали його", – сказано в повідомленні.


Фото: dn.npu.gov.ua


Фото: dn.npu.gov.ua

Пакети з речовиною вилучені і будуть спрямовані на відповідну експертизу.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 342 Кримінального кодексу України (опір працівникові правоохоронного органу).


Фото: dn.npu.gov.ua

Нагадаємо, поліція Донецької області перейшла на посилений варіант несення служби через загострення ситуації на лінії розмежування.

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12 03 2017 18:20
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