На Краматорському блокпосту водій намагався з'їсти наркотики і напав на поліцейського, – ФОТО
Як повідомила прес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області, під час перевірки документів 24-річний водій легкового автомобіля, житель Костянтинівки, який повертався з Краматорська додому, почав вести себе неадекватно.
Фото: dn.npu.gov.ua
"Маючи при собі два пакети з порошкоподібною речовиною, він у робочого модуля блокпосту намагався їх проковтнути. Коли співробітник Краматорського відділу поліції перешкодив цьому, чоловік напав на правоохоронця. Поліцейські, що несли службу на блокпосту, миттєво відреагували на напад і застосували до порушника спецзасоби і затримали його", – сказано в повідомленні.
Фото: dn.npu.gov.ua
Фото: dn.npu.gov.ua
Пакети з речовиною вилучені і будуть спрямовані на відповідну експертизу.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 342 Кримінального кодексу України (опір працівникові правоохоронного органу).
Фото: dn.npu.gov.ua
Нагадаємо, поліція Донецької області перейшла на посилений варіант несення служби через загострення ситуації на лінії розмежування.
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