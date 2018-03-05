На Київщині вимкнуть систему екстреного оповіщення

В "Укртелекомі" заявляють, що Київська ОДА два роки ігнорує підписання договорів для фінансування робіт щодо експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення

ПАТ "Укртелеком" пообіцяло з 14 травня від'єднати від електроживлення систему оповіщення через те, що Київська обласна держадміністрація проігнорувала звернення щодо укладання угод на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури.

"Небажання Київської обласної державної адміністрації протягом кількох років реагувати на звернення Укртелекому щодо укладання угод на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення територіальної системи оповіщення Київської області призводить до знеструмлення цієї апаратури", – заявили в компанії.

ПАТ "Укртелеком" є одним з підприємств, що здатне здійснювати експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення. Для обслуговування апаратури оповіщення обласні державні адміністрації зобов'язані передбачати відповідне фінансування та укладати договори з підприємствами, що такі роботи можуть здійснити.

"Однак Київська обласна державна адміністрація (це не стосується м. Київ), чия апаратура оповіщення історично розташовується на території окремих підрозділів Укртелекому та обслуговується працівниками оператора, вже два роки поспіль ігнорує підписання відповідних договорів для фінансування робіт щодо експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення. Весь цей час, враховуючи ситуацію в країні та важливість наявності системи територіального оповіщення, Укртелеком продовжував підтримувати в готовності до застосування систему оповіщення Київської області (обслуговування, ремонт тощо) за власні кошти", – зазначають у компанії.

Згідно з повідомленням, "Укртелеком" неодноразово звертався до Київської ОДА з пропозицією щодо укладення угоди, адже "за майже 2,5 роки оператор не отримував від КОДА навіть коштів за електроенергію, спожиту таким обладнанням оповіщення, але марно. Також Київська ОДА не ініціювала проведення тендеру на закупівлю робіт з обслуговування апаратури".

"Таке ставлення з боку Київської ОДА до вирішення цього питання свідчить про те, що ця система оповіщення не є пріоритетною для обладміністрації. Тому Укртелеком запропонував обладміністрації здійснити демонтаж та вивезення апаратури, надіславши на узгодження відповідний графік. Також оператор заздалегідь попередив Київську ОДА, що вимушений починаючи з 14 травня цього року відключити від електроживлення апаратуру системи оповіщення. При цьому її не буде відключено від каналів комутації, що дозволить оперативно відновити роботу системи у разі зміни ситуації та вирішення проблеми", – йдеться в повідомленні "Укртелекому".

У компанії зазначають, що розуміють важливість системи оповіщення і готові до обговорення з КОДА різних варіантів співпраці: оренда площ для розміщення обладнання, його обслуговування тощо.

"Укртелеком обслуговує систему оповіщення, яка у разі потреби використовується державними органами влади. Більшість ОДА відповідально ставляться до системи оповіщення, зокрема її фінансування для підтримання у робочому стані. Наші працівники – займаються її обслуговуванням. Що стосується ситуації у Київській області, то, на жаль, на сьогодні відсутній договір між нами, а отже і правові підстави та кошти на здійснення відповідних робіт. Тому ми вимушені проінформувати громадськість про знеструмлення системи оповіщення у Київській області", – розповів директор з корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов.

Нагадаємо, Печерський районний суд 5 квітня зняв арешт з 92,8% акцій "Укртелекому" за позовом Фонду держмайна України (ФДМ).