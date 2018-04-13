Суд зняв арешт з акцій "Укртелекому"
Крім того, суд скасував заборону відчуження акцій, - йдеться у визначенні суду, опублікованому 11 квітня.
Ухвала оскарженню не підлягає і починає діяти з моменту її прийняття.
Нагадаємо, у жовтні Господарський суд Києва за позовом Фонду державного майна ухвалив розірвати укладений у березні 2011 року договір купівлі-продажу телекомунікаційної компанії "Укртелеком".
Раніше Фонд держмайна не погодив продаж ПАТ "Укртелеком", який належить СКМ Рината Ахметова.
Відзначимо, що Господарський суд Києва зобов'язав компанію "ЕСУ" (ESU), яка є основним акціонером найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" і належить бізнесменові Рінату Ахметову, повернути державному "Укрексімбанку" 810,6 млн гривень заборгованості за облігаціями.
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