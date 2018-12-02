На Київщині затримали фермера з вибухівкою та марихуаною

У аграрія вилучили 100 саморобних вибухових пристроїв, пляшки з невідомою легкозаймистою речовиною і марихуану

У Київській області правоохоронці затримали фермера, у якого вилучили вибухові пристрої і марихуану.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

"Декілька днів тому працівники кримінальної поліції Київщини затримали дійсно "простого фермера". За результатами обшуку у цього "аграрія" було вилучено більше 100 саморобних вибухових пристроїв, пляшки з невідомою легкозаймистою речовиною, марихуана у великій кількості", - написав він.

Нагадаємо, у місті Іршава Закарпатської області поліція виявила на горищі в будинку чоловіка наркотики.