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На Київщині затримали фермера з вибухівкою та марихуаною

У аграрія вилучили 100 саморобних вибухових пристроїв, пляшки з невідомою легкозаймистою речовиною і марихуану
У Київській області правоохоронці затримали фермера, у якого вилучили вибухові пристрої і марихуану.
На Київщині затримали фермера з вибухівкою та марихуаною Фото: zbroya.info

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

"Декілька днів тому працівники кримінальної поліції Київщини затримали дійсно "простого фермера". За результатами обшуку у цього "аграрія" було вилучено більше 100 саморобних вибухових пристроїв, пляшки з невідомою легкозаймистою речовиною, марихуана у великій кількості", - написав він.

Нагадаємо, у місті Іршава Закарпатської області поліція виявила на горищі в будинку чоловіка наркотики.

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12 02 2018 09:29
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