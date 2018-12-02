CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Київській області правоохоронці затримали фермера, у якого вилучили вибухові пристрої і марихуану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині затримали фермера з вибухівкою та марихуаною
У аграрія вилучили 100 саморобних вибухових пристроїв, пляшки з невідомою легкозаймистою речовиною і марихуану
Фото: zbroya.info
Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.
"Декілька днів тому працівники кримінальної поліції Київщини затримали дійсно "простого фермера". За результатами обшуку у цього "аграрія" було вилучено більше 100 саморобних вибухових пристроїв, пляшки з невідомою легкозаймистою речовиною, марихуана у великій кількості", - написав він.
Нагадаємо, у місті Іршава Закарпатської області поліція виявила на горищі в будинку чоловіка наркотики.
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12 02 2018 09:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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