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На Луганщині троє мирних жителів підірвалися на розтяжці

Постраждалих доставили у військовий госпіталь Сєвєродонецька
У понеділок, 29 травня, в Луганській області троє жителів села Кряківка Новоайдарського району отримали поранення в результаті підриву на розтяжці, встановленої бойовиками.
На Луганщині троє мирних жителів підірвалися на розтяжці Фото: npu.gov.ua

Військові медики надали постраждалим допомогу та доставили їх до військового госпіталю міста Сєвєродонецьк, повідомляє прес-служба Луганської ОДА у Facebook.

Крім того, за минулу добу бойовики 14 разів порушили "режим тиші" уздовж лінії розмежування. Зокрема, в напрямку смт Новотошківське, сіл Новозванівка, Новоолександрівка і Катеринівка Попаснянського району сім разів відкривали вогонь із гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

"По укріпленнях наших військовослужбовців поблизу села Кримське Новоайдарського району противник п'ять разів використовував 82-мм міномети, автоматичні та протитанкові гранатомети, БМП і великокаліберні кулемети. У напрямку смт Станиця Луганська двічі застосовували стрілецьку зброю", - наголошується в повідомленні.

Сили АТО вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 50 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, поранено трьох військовослужбовців.

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30 05 2017 12:19
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