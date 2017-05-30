На Луганщині троє мирних жителів підірвалися на розтяжці

У понеділок, 29 травня, в Луганській області троє жителів села Кряківка Новоайдарського району отримали поранення в результаті підриву на розтяжці, встановленої бойовиками.

Військові медики надали постраждалим допомогу та доставили їх до військового госпіталю міста Сєвєродонецьк, повідомляє прес-служба Луганської ОДА у Facebook.

Крім того, за минулу добу бойовики 14 разів порушили "режим тиші" уздовж лінії розмежування. Зокрема, в напрямку смт Новотошківське, сіл Новозванівка, Новоолександрівка і Катеринівка Попаснянського району сім разів відкривали вогонь із гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

"По укріпленнях наших військовослужбовців поблизу села Кримське Новоайдарського району противник п'ять разів використовував 82-мм міномети, автоматичні та протитанкові гранатомети, БМП і великокаліберні кулемети. У напрямку смт Станиця Луганська двічі застосовували стрілецьку зброю", - наголошується в повідомленні.

Сили АТО вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 50 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, поранено трьох військовослужбовців.