За добу зафіксовано 50 обстрілів, трьох військових поранено, - штаб

За добу бойовики 50 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, поранено трьох військовослужбовців.

На приморському напрямку бойовики 18 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО.

Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"Обстрілявши з важких артилерійських систем минулої ночі наші позиції біля Красногорівки, впродовж решти доби бойовики відкривали вогонь з більш легкого озброєння. Так, ввечері противник з гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілював опорні пункти українських підрозділів в районі Павлополя, Гнутового, Чермалика, Новотроїцького, Тарамчука, Березового й Талаківки. Поблизу Павлополя бандити також били з мінометів калібру 82 мм, а неподалік Талаківки - з озброєння БМП", - йдеться у повідомленні.

На донецькому напрямку бойовики здійснили 15 обстрілів. Найчастіше вони вели вогонь по позиціях ЗСУ у передмісті Авдіївки, де декілька разів використовували міномети калібру 120 мм, 82 мм, гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Окрім того, під ворожими обстрілами з 82-мм мінометів, БМП та піхотного озброєння неодноразово опинялись порні пункти в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. Також ввечері противник з мінометів бив поблизу Зайцевого, Верхньоторецького та Пісків.

На луганському напрямку зафіксовано 17 фактів використання російсько-терористичними угрупованнями зброї, що свідчить про підвищення вогневої активності противника на цьому напрямку, передає штаб. Зокрема, після з 18.00 години і до опівночі бойовики обстрілювали українських військових, котрі тримають оборону неподалік Кримського, Новозванівки, Новоолександрівки, Катеринівки та станції Донець. Там ворог здебільшого застосовував гранатомети та стрілецьку зброю різних калібрів.

Нагадаємо, що в результаті бойових дій минулої доби семеро військовослужбовців ЗСУ отримали поранення та бойові травми на Донбасі.