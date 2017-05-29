Доба в зоні АТО: семеро українських бійців отримали поранення

В результаті бойових дій минулої доби 7 військовослужбовців ЗСУ отримали поранення та бойові травми на Донбасі.

Бойовики 48 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗСУ, зокрема з систем озброєння, які заборонені Мінськими домовленостями.

На Приморському напрямку бойовики 20 разів відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО. Після півночі двічі з 120-мм мінометів обстріляли позиції АТО на підступах до Красногорівки. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

З мінометів обстрілювали позиції в районі Мар'їнки та Чермалика. Поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового та Новотроїцького - застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На Донецькому напрямку бойовики найчастіше вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ, які розташовані у передмісті Авдіївки. Під час здійснення провокацій використовувались гранатомети й стрілецька зброя, час від часу - 82-мм міномети.

З околиць окупованого Донецька бойовики з гранатометів били по позиціях ЗСУ неподалік Пісків, з передмістя Горлівки, використовуючи озброєння БМП, - по укріпленнях в районі Зайцевого.

На Луганському напрямку бойовики 10 разів застосовували зброю: позиції біля Катеринівки та Кримського ввечері обстрілювали з мінометів калібру 82 мм та гранатометів. Біля Троїцького вночі били з великокаліберних кулеметів та станкового протитанкового гранатомету.

Нагадаємо, від початку доби 28 травня незаконні збройні формування на Донбасі 20 разів застосовували зброю проти підрозділів ЗС України.

Також вчора через ранковий обстріл Красногорівки у Донецькій області частина міста залишилась без водопостачання.