З початку доби втрат серед бійців ЗС України немає, – штаб АТО

Від початку доби 28 травня незаконні збройні формування на Донбасі 20 разів застосовували зброю проти підрозділів ЗС України.

"Ситуація у районі проведення АТО залишається складною. З початку доби підрозділи російсько-терористичних бандформувань 20 разів застосовували зброю проти підрозділів ЗС України, застосовуючи, зокрема, й важке артилерійське озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Під час одного з таких ворожих обстрілів сьогодні вкотре постраждали мирні громадяни та міська інфраструктура Донбасу", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 28 травня 2017 року.

На Приморському напрямку, починаючи орієнтовно з 6:30 ранку, півтори години незаконні збройні формування обстрілювали оборонні укріплення сил АТО під Красногорівкою. Бойовики використовували міномети калібрів 120 й 82 мм, озброєння танків й БМП, гранатомети. Водночас вони випустили понад 10 снарядів з РСЗВ "Град" по житлових кварталах цього населеного пункту. В результаті серйозних руйнувань зазнали місцеві лікарня, школа та десятки житлових будинків. Декілька місцевих мешканців отримали незначні поранення й травмування.

Пізніше бойовики двічі відкривали вогонь зі 120-мм мінометів по позиціях української армії в районі Широкиного. З мінометів калібру 82 мм – поблизу Чермалика. Неподалік Лебединського вони застосовували гранатомети, а біля Мар'їнки – великокаліберні кулемети.

На Донецькому напрямку незаконні бандформування ще до світанку декілька разів відкривали вогонь зі 120-мм мінометів та озброєння танку по оборонних укріпленнях в районі селища Луганське, що на Світлодарській дузі. А у передмісті Авдіївки НЗФ били з артилерійських систем калібру 122 мм та гранатометів різних модифікацій. Згодом біля Кам'янки та Новоселівки Другої укріплення українських військових потрапили під вогонь з великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку від початку доби бандформування двічі відкривали вогонь по опорних пунктах неподалік Новоолександрівки з великокаліберних кулеметів. Згодом з гранатометів накривали опорні пункти сил АТО в районі Кримського, Донця та Катеринівки.

"З початку доби втрат серед бійців ЗС України не було", – додають у штабі.

Нагадаємо, через ранковий обстріл Красногорівки у Донецькій області частина міста залишилась без водопостачання.

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, 8 українських військовослужбовців отримали поранення.