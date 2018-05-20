CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Луганській області відновили пошкоджені об'єкти енергопостачання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Луганщині відновили енергопостачання
Пошкоджені об'єкти енергопостачання відновили
Фото: galychyna.info
Про це повідомляють у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій України.
"За інформацією ЛЕО (Луганського енергетичного об'єднання, – ред.), пошкоджені об'єкти енергопостачання відновлено", – зазначили у відомстві.
Нагадаємо, в Луганській області через обстріли з боку бойовиків без електропостачання залишилися сотні абонентів.
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