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На Луганщині відновили енергопостачання

Пошкоджені об'єкти енергопостачання відновили
У Луганській області відновили пошкоджені об'єкти енергопостачання.
На Луганщині відновили енергопостачання Фото: galychyna.info

Про це повідомляють у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій України.

"За інформацією ЛЕО (Луганського енергетичного об'єднання, – ред.), пошкоджені об'єкти енергопостачання відновлено", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в Луганській області через обстріли з боку бойовиків без електропостачання залишилися сотні абонентів.

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20 05 2018 21:00
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