Європейські експерти виявили понад 30 фальшивих "спостерігачів" під час псевдовиборів рф на окупованих територіях України

Точна кількість фіктивних "міжнародних спостерігачів", які взяли участь у російських псевдовиборах на окупованих територіях України, наразі невідома.

Європейська платформа за демократичні вибори (EPDE) повідомила, що виявила 34 іноземців неросійського походження, які взяли участь у так званому "міжнародному спостереженні" за російськими псевдовиборами на окупованих українських територіях 8-10 вересня.

Про це йдеться на сайті Європейської платформи за демократичні вибори.

Експерти платформи кажуть, що йдеться про громадян США, Франції, Італії, Румунії, Іспанії, Португалії, Сербії, Індонезії, Індії, Мексики та інших країн. У EPDE не лише ідетинтифікували їхні імена, а й вказали, у якій саме частині окупованої території України вони виступили так званими "спостерігачами".

"Незаконно проникнувши на територію України, всі "міжнародні спостерігачі" порушили українські закони, і ми закликаємо відповідну національну владу поінформувати своїх громадян про наслідки, з якими вони можуть зіткнутися за участь у російській пропагандистській діяльності", – йдеться в повідомленні EPDE.

У Європейській платформі за демократичні вибори зазначають, що точна кількість фіктивних "міжнародних спостерігачів", які взяли участь у російських псевдовиборах на окупованих територіях України, наразі невідома, але "дослідження та аналіз показують, що кремль відправив чотири групи по 10 "міжнародних спостерігачів" у тимчасово окуповані частини Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей".