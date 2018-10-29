Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На місці катастрофи Boeing 737 знайшли перші шість тіл

За попередніми даними, українців серед пасажирів літака не було
На місці аварії пасажирського літака Boeing 737 в Індонезії знайшли перші шість тіл.
На місці катастрофи Boeing 737 знайшли перші шість тіл Фото: CNN

"Рятувальники витягли шість тіл з моря поблизу індонезійської столиці", - йдеться у повідомленні CNN.

За даними Національної пошуково-рятувальної служби Індонезії, знайдені рятувальниками тіла було доставлено до лікарні у східній частині Джакарти.

До того ж на місці аварії виявили уламки, які є хвостом літака.

Нагадаємо, що пасажирський літак Boeing-737 індонезійської авіакомпанії Lion Air розбився після вильоту з аеропорту Джакарти. Літак зник з радарів через 13 хвилин після зльоту, він впав у море біля острова Ява в районі провінції Західна Ява. На борту повітряного судна перебували 188 осіб.

Рятувальники стверджують, що внаслідок катастрофи літака загинули всі, хто перебував на борту.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 10 2018 20:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Культура страху

Культура страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.