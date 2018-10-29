На місці катастрофи Boeing 737 знайшли перші шість тіл

За попередніми даними, українців серед пасажирів літака не було

На місці аварії пасажирського літака Boeing 737 в Індонезії знайшли перші шість тіл.

"Рятувальники витягли шість тіл з моря поблизу індонезійської столиці", - йдеться у повідомленні CNN.

За даними Національної пошуково-рятувальної служби Індонезії, знайдені рятувальниками тіла було доставлено до лікарні у східній частині Джакарти.

До того ж на місці аварії виявили уламки, які є хвостом літака.

Нагадаємо, що пасажирський літак Boeing-737 індонезійської авіакомпанії Lion Air розбився після вильоту з аеропорту Джакарти. Літак зник з радарів через 13 хвилин після зльоту, він впав у море біля острова Ява в районі провінції Західна Ява. На борту повітряного судна перебували 188 осіб.

Рятувальники стверджують, що внаслідок катастрофи літака загинули всі, хто перебував на борту.