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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

На Місяці виросла бавовна, яку посадив китайський зонд

Зонд переслав на Землю фотографії, на яких видно насіння бавовнику з уже пророслими паростками
Китайський космічний апарат Chang'e-4 успішно здійснив перший в історії людства біологічний експеримент на місячній поверхні.
На Місяці виросла бавовна, яку посадив китайський зонд Фото: ce.cn

Для проведення дослідів були відібрані зразки шести біологічних видів, враховуючи бавовник, рапс, картоплю, резуховидку Таля, а також дрозофіли і дріжджі. Для дослідів з ними на Місяць доставлено грунт, воду, повітря, повідомило Центральне телебачення Китаю, інформує China Economic Net.

Це перші паростки, які проросли на місячній поверхні після суворих випробувань оточуючого середовища: низькою гравітацією, сильною радіацією і великою різницею температур.

Нагадаємо, Chang'e-4 став першим космічним апаратом в історії, що сів на поверхню темної сторони Місяця.

 
 
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15 01 2019 09:44
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