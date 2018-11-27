CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРуху транспорту на мосту Патона з Русанівської набережної на Дніпровську набережну буде частково обмежено з 28 листопада до 27 грудня 2018 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На мосту Патона з 28 листопада на місяць буде частково обмежено рух транспорту
Обмеження руху відбудеться у зв’язку з проведенням ремонтних робіт
Фото: з відкритих джерел
Рух буде обмежений у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт, інформує "Київавтодор" на своїй офіційній сторінці у Facebook.
"Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що до кінця року в Києві оголосять результати обстеження стану мосту Патона, після чого буде розроблено проект відновлення конструкції.
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27 11 2018 11:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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