На мосту Патона з 28 листопада на місяць буде частково обмежено рух транспорту Обмеження руху відбудеться у зв’язку з проведенням ремонтних робіт

Руху транспорту на мосту Патона з Русанівської набережної на Дніпровську набережну буде частково обмежено з 28 листопада до 27 грудня 2018 року.

Фото: з відкритих джерел

Рух буде обмежений у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт, інформує "Київавтодор" на своїй офіційній сторінці у Facebook. "Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що до кінця року в Києві оголосять результати обстеження стану мосту Патона, після чого буде розроблено проект відновлення конструкції.

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