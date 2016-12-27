На підтримку гривні НБУ продав $47 млн

У вівторок на міжбанківському валютному ринку спостерігається надлишковий попит на валюту. Щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні, Національний банк України оголосив про проведення аукціону з продажу до 80 млн доларів.

Надлишковий попит на валюту в регуляторі назвали ситуативним.

"З одного боку, пропозиція валюти сьогодні обмежена у зв'язку з різдвяними вихідними у США та Європі. Істотна частина валютної виручки, в основному від експорту товарів і послуг, в Україну надходить у доларах США і євро і, відповідно, переважно проходить через кореспондентські рахунки українських банків у США та Європі. Обов'язковий продаж валютних надходжень уповноважені банки зобов'язані здійснити наступного дня після отримання валюти. Відповідно, коли робочий день в Україні 26 грудня збігся з вихідним у США та Європі, валютна виручка на рахунки українських банків не надходила, що обмежило обов'язковий продаж валютних надходжень 27 грудня", - повідомляють на сайті НБУ.

З іншого боку, на валютний ринок тисне попит на валюту з боку компаній-експортерів, які отримали бюджетне відшкодування ПДВ минулого і поточного тижнів.

НБУ повідомляє, що обсяг міжнародних резервів на сьогодні становить близько 15,7 млрд доларів.

Незважаючи на готовність Нацбанку продати 80 млн доларів, попит був на меншу суму - 68,1 млн. Частина заявок була за курсом, який НБУ визнав неприйнятним, тому сума продажу становила 46,8 млн доларів.

Мінімальний курс продажу інвалюти становив 26,60 грн/дол., максимальний - 26,68 грн/дол. Частка заявок за максимальним курсом - 22,4%.

Відзначимо, що Кабінет Міністрів стверджує, що заплановане з 1 січня підвищення мінімальної зарплати не призведе до зростання інфляції і курсу долара.