На півдні України ракетні війська вчились збивати безпілотники, - ВІДЕО
Сьогодні було оприлюднено відео навчальних стрільб.
За день здійснено дев'ять пусків ракет по шести беспілотникам ВР-3 Рейс, які імітували політ крилатої ракети.
Крім того, військовослужбовці Повітряних сил ЗСУ відпрацювали перехоплення і знищення повітряних цілей. У навчаннях беруть участь також курсанти Харківського нацуніверситету ПС ЗСУ ім. Кожедуба.
В ході навчань перевірять здатність підрозділів зенітних ракетних військ оперативно переміщатися в район бойового призначення і виконувати завдання.
Стрільби проходять в повітряному просторі України над відкритим морем.Приблизне місце проведення стрільб на карті України:
Нагадаємо, що в грудні 2016 року Збройні сили України провели військові навчання із випробуванням зенітних ракет середньої дальності у Херсонській області біля адміністративного кордону з Кримом.
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