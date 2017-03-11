На півдні України ракетні війська вчились збивати безпілотники, - ВІДЕО Вчора, 2 листопада, біля села Олександрівка військові випробували керовані ракети середньої дальності

У Херсонській області тривають навчання підрозділів ракетних військ, які сьогодні відзначають також своє професійне свято.

Фото: прес-служба Міноборони

Сьогодні було оприлюднено відео навчальних стрільб. За день здійснено дев'ять пусків ракет по шести беспілотникам ВР-3 Рейс, які імітували політ крилатої ракети. Крім того, військовослужбовці Повітряних сил ЗСУ відпрацювали перехоплення і знищення повітряних цілей. У навчаннях беруть участь також курсанти Харківського нацуніверситету ПС ЗСУ ім. Кожедуба. В ході навчань перевірять здатність підрозділів зенітних ракетних військ оперативно переміщатися в район бойового призначення і виконувати завдання. Стрільби проходять в повітряному просторі України над відкритим морем.Приблизне місце проведення стрільб на карті України: Нагадаємо, що в грудні 2016 року Збройні сили України провели військові навчання із випробуванням зенітних ракет середньої дальності у Херсонській області біля адміністративного кордону з Кримом.

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