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На півдні України ракетні війська вчились збивати безпілотники, - ВІДЕО

Вчора, 2 листопада, біля села Олександрівка військові випробували керовані ракети середньої дальності
У Херсонській області тривають навчання підрозділів ракетних військ, які сьогодні відзначають також своє професійне свято.
На півдні України ракетні війська вчились збивати безпілотники, - ВІДЕО Фото: прес-служба Міноборони

Сьогодні було оприлюднено відео навчальних стрільб.

За день здійснено дев'ять пусків ракет по шести беспілотникам ВР-3 Рейс, які імітували політ крилатої ракети.

Крім того, військовослужбовці Повітряних сил ЗСУ відпрацювали перехоплення і знищення повітряних цілей. У навчаннях беруть участь також курсанти Харківського нацуніверситету ПС ЗСУ ім. Кожедуба.

В ході навчань перевірять здатність підрозділів зенітних ракетних військ оперативно переміщатися в район бойового призначення і виконувати завдання.

Стрільби проходять в повітряному просторі України над відкритим морем.Приблизне місце проведення стрільб на карті України:

Нагадаємо, що в грудні 2016 року Збройні сили України провели військові навчання із випробуванням зенітних ракет середньої дальності у Херсонській області біля адміністративного кордону з Кримом.

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03 11 2017 15:14
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