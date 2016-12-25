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На Шрі-Ланці встановили найбільшу у світі штучну ялинку

Вони вже подали заявку на внесення ялинки до Книги рекордів Гіннесса як найвищої у світі
Влада Шрі-Ланки заявила, що в столиці країни, місті Коломбо, встановили найбільшу штучну ялинку у світі.
На Шрі-Ланці встановили найбільшу у світі штучну ялинку Фото: bbc.com

"Ялинка зроблена зі сталевих прутів і дроту, вкритих мільйоном намальованих шишок і сотнями тисяч святкових вогнів. Її висота сягає 73 метри", - йдеться в повідомленні ВВС

Автори ідеї заявляють, що хотіли зробити своє творіння символом взаєморозуміння між представниками різних релігій.

За їх словами, вони вже подали заявку на внесення ялинки до Книги рекордів Гіннесса як найвищої у світі.

Нинішній рекорд належить 53-метровій ялинці, встановленій у 2015 році в китайському Гуанчжоу.

Жителі Шрі-Ланки сповідують в основному буддизм, індуїзм або іслам. Проте в країні є і чимало католиків.

Нагадаємо, що з 5 листопада запустили регулярні прямі перевезення пасажирів між Києвом і Коломбо (Шрі-Ланка).

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25 12 2016 21:58
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