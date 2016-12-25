На Шрі-Ланці встановили найбільшу у світі штучну ялинку
"Ялинка зроблена зі сталевих прутів і дроту, вкритих мільйоном намальованих шишок і сотнями тисяч святкових вогнів. Її висота сягає 73 метри", - йдеться в повідомленні ВВС.
Автори ідеї заявляють, що хотіли зробити своє творіння символом взаєморозуміння між представниками різних релігій.
За їх словами, вони вже подали заявку на внесення ялинки до Книги рекордів Гіннесса як найвищої у світі.
Нинішній рекорд належить 53-метровій ялинці, встановленій у 2015 році в китайському Гуанчжоу.
Жителі Шрі-Ланки сповідують в основному буддизм, індуїзм або іслам. Проте в країні є і чимало католиків.
Нагадаємо, що з 5 листопада запустили регулярні прямі перевезення пасажирів між Києвом і Коломбо (Шрі-Ланка).
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