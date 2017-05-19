На Тернопільщині відкрили пам'ятник наймолодшим Героям Небесної сотні, - ВІДЕО

Бронзові погруддя двох наймолодших Героїв Небесної сотні Назара Войтовича та Устима Голоднюка презентували у Збаразькому замку на Тернопільщині.

"Забагато мужності він зробив в цих скульптурах. Вони не були такими. Але я бачу Устима, звичайного такого хлопчика, яким він був на Майдані", – розповів батько Героя Небесної сотні Володимир Голоднюк.

Нагадаємо, що Назарові Войтовичу було лише 17 років, коли він загинув на Інститутській, а Устимові Голоднюку – 19.

Обидвоє Героїв родом зі Збаразького району.