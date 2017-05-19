CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБронзові погруддя двох наймолодших Героїв Небесної сотні Назара Войтовича та Устима Голоднюка презентували у Збаразькому замку на Тернопільщині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Тернопільщині відкрили пам'ятник наймолодшим Героям Небесної сотні, - ВІДЕО
Автор скульптур – тернопільський митець Роман Вільгушинський
Назар Войтович. Фото: соцмережі
"Забагато мужності він зробив в цих скульптурах. Вони не були такими. Але я бачу Устима, звичайного такого хлопчика, яким він був на Майдані", – розповів батько Героя Небесної сотні Володимир Голоднюк.
Нагадаємо, що Назарові Войтовичу було лише 17 років, коли він загинув на Інститутській, а Устимові Голоднюку – 19.
Обидвоє Героїв родом зі Збаразького району.
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