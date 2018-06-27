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На Тернопільщині зіткнулися легковик і військова вантажівка: двоє жінок загинули, дитина в лікарні

П'ятирічну дитину у важкому стані доправили до лікарні, один солдат звернувся до медзакладу з переломом ключиці
27 червня о 17:30 поблизу села Озерна Зборівського району Тернопільської області військова вантажівка зіткнулася з легковиком. Двоє людей загинули.
На Тернопільщині зіткнулися легковик і військова вантажівка: двоє жінок загинули, дитина в лікарні Фото: dosie102.te.ua

"Дві жінки загинули, дитина у важкому стані доправлена до лікарні – це результат дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 27 червня о 17:30 поблизу села Озерна Зборівського району. Там на трасі Тернопіль-Рава Руська зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка", – повідомляють у поліції Тернопільської області.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водійка Nisan виїхала на смугу зустрічного руху та врізалася у ГАЗ 66, який належить Збройним силам України. На момент аварії в салоні іномарки були двоє жінок і дитина. У вантажівці – двоє військових у кабіні і двоє в буді.

"В результаті удару дві жінки загинули. П'ятирічну дитину у важкому стані доправили до лікарні. Один солдат звернувся до медзакладу з переломом ключиці. Інших військових оглядають лікарі. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 3 ККУ", – зазначили в поліції.


Фото: dosie102.te.ua


Фото: dosie102.te.ua

Нагадаємо, в Рівненській області біля Сарн внаслідок ДТП загинули щонайменше троє людей, ще дев'ятеро постраждали.

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27 06 2018 21:57
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